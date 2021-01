tmw Pisa, domani Gori è atteso in città: arriva in prestito secco dalla Juventus

Il grande ritorno, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, è atteso per domani: Stefano Gori, portiere della Juventus, è atteso a Pisa.

Il portiere bianconero, fino a luglio in forza alla formazione toscana (salvo chiudere anticipatamente la stagione per infortunio), farà ritorno all'ombra della Torre Pendente, dove rimarrà, con la formula del prestito secco, fino al termine del campionato. Domani l'incontro decisivo per limare gli ultimi dettagli di un accordo di massima comunque raggiunto.