tmw Pisa, trovata l'intesa con Mastinu: due anni e mezzo di contratto

In uscita da Spezia, come già anticipato, Giuseppe Mastinu è sempre più in orbita Pisa: come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la formazione toscana avrebbe definito poco fa i dettagli con il giocatore per il suo trasferimento. Sul piatto, due anni e mezzo di contratto.