tmw Spezia, altra operazione in uscita per i liguri: Mastinu sempre più verso il Pisa

Operazione in uscita per lo Spezia. Dopo aver definito il ritorno di Alessandro Deiola al Cagliari (mancano le ultime formalità), il club ligure sta per cedere il centrocampista Giuseppe Mastinu al Pisa. Trattativa ai dettagli, Mastinu sta per lasciare lo Spezia. E il Pisa è pronto ad accoglierlo...