tmw Pordenone, forcing per Kupisz della Salernitana: la situazione

Dopo aver conquistato la Serie A a Salerno per Tomasz Kupisz potrebbe tentare una nuova avventura di alto profilo in Serie B. Il giocatore polacco è da tempo nel mirino del Pordenone che in queste ore sta premendo sull'acceleratore per tentare di mettere il più presto possibile l'ex Ascoli a disposizione di Massimo Paci.