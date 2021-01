tmw Reggina, si valuta il futuro di Charpentier: nell'aria un fine prestito anticipato?

Tutto praticamente fatto per l'arrivo di Elia Petrelli alla Reggina, ma quello per l'ex Juventus U23 non è l'unico movimento che coinvolge la formazione calabrese e il Genoa. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, le parti stanno dialogando anche per Gabriel Charpentier, che potrebbe lasciare la corte di mister Marco Baroni: il giocatore farebbe rientro alla casa madre Genoa, e valutare con il club le soluzioni per il finale di stagione.