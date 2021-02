tmw Salernitana, Lopez lascia il ritiro: valuta la proposta della Triestina

vedi letture

La Triestina tenta il colpo Walter Lopez. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb,com, la formazione alabardata ha avanzato una proposta all'esperto terzino sinistro della Salernitana, che ha lasciato il ritiro di Reggio Calabria (dove i granata stasera disputeranno la gara valida per la 20^ giornata del campionato di B) per far rientro in Campania e valutare la proposta ricevuta.

Attesi sviluppi.