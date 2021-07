tmw SPAL, dall'Atalanta arriva Latte Lath: visite mediche in corso per l'attaccante

Dopo l'ottima stagione con la Pro Patria, per Emmanuel Latte Lath è arrivato il momento del salto in Serie B: come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, è infatti prossimo a sposare il progetto SPAL, dove arriva in prestito secco dall'Atalanta. Visite mediche in corso per l'attaccante.