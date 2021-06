tmw SPAL, Mattioli: "Via Berisha, Valoti e forse Vicari. Strefezza? A ora nessuna offerta"

Nel corso della conferenza stampa odierna che si è tenuta in casa SPAL, Walter Mattioli ha fatto il punto sul mercato: "In queste ultime settimane abbiamo contattato diverse società per cedere qualche giocatore perché diversi hanno finito il loro ciclo a Ferrara. Sicuramente qualche pezzo da novanta ci saluterà, come Berisha, Valoti e forse Vicari. Al momento Stresfezza non ha ricevuto offerte. Dovremmo ripartire da gente come Mora, Demba Thiam, Okoli, Ranieri e Sernicola. A queste proposito, nei prossimi giorni ho in programma degli incontri con Luca Percassi e Joe Barone per discutere di alcuni prestiti”.