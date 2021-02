tmw SPAL, per l'attacco Donnarumma è la prima scelta. Pettinari e Raul Asencio alternative

vedi letture

La SPAL è sempre al lavoro per rinforzare l'attacco con Alfredo Donnarumma del Brescia. Il classe '90 è infatti l'obiettivo primario degli estensi che però si guardano attorno anche per un'eventuale alternativa. Secondo la nostra redazione sono Stefano Pettinari, classe '92 in uscita dal Lecce, e Raul Asencio, per il quale però il Pescara fa resistenza.