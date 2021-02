tmw La SPAL si inserisce su Segre del Toro. E accelera per Donnarumma del Brescia

Non solo l'Empoli, come già anticipato. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, su Jacopo Segre del Torino si è inserita anche la SPAL, ma in ogni caso la scelta spetta al giocatore, che non vorrebbe lasciare la Serie A.

Non è però solo il centrocampista l'elemento messo nel mirino dagli estensi in queste concitate ore di mercato: la formazione ferrarese, infatti, nelle prossime ore prova ad accelerare per Alfredo Donnarumma del Brescia