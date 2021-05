tmw Stamattina confronto Brocchi-Galliani: il punto. Monza, Stroppa resta in pole

Un incontro durato circa tre ore, un confronto per poter tracciare una linea sulla stagione appena conclusa. Questa mattina Cristian Brocchi e l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani si sono incontrati a Milano per poter analizzare quanto accaduto: clima disteso tra le parti, sia il tecnico che il dirigente brianzolo hanno esaminato gli aspetti positivi e negativi del campionato disputato dai biancorossi.

Galliani ha riconosciuto al tecnico attenuanti e problematiche non dipendenti da lui per una stagione che non è andata come tutti desideravano. Il confronto non ha sancito il divorzio definitivo, anche se la direzione è quella. Con Giovanni Stroppa sempre in pole per la sua sostituzione.