tmw Venezia, incontro con l’agente di Fiordilino: lavori in corso per il rinnovo

vedi letture

Luca Fiordilino e il Venezia, lavori in corso per proseguire insieme. C’è stato un incontro interlocutorio oggi tra la società e l’agente Beppe Accardi che cura gli interessi del centrocampista ex Palermo e rivelazione del campionato di Serie B. Si lavora per trovare un’intesa, ma servirà ancora qualche settimana. Le parti si raggiorneranno probabilmente a fine campionato. Venezia al lavoro, l’obiettivo è blindare Fiordilino...