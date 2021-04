Totti, arriva il settimo Tapiro d'Oro della carriera. Replica a Cassano dopo le critiche alla serie

Francesco Totti porta a casa il settimo Tapiro d'Oro della carriera. L'ex attaccante della Roma ha ricevuto oggi il 'riconoscimento' da parte di Valerio Staffelli in seguito alle critiche di Antonio Cassano alla serie tv di Sky dedicata proprio al Pupone, 'Speravo de morì prima'. Cassano nei giorni scorsi si era lamentato per il modo in cui il suo personaggio era stato ritratto nella serie. Stasera ecco la replica di Totti: "Da quello che conosco io il personaggio gli somiglia. So che Antonio si è arrabbiato, ma per me ne è uscito bene. Alcune volte abbiamo fatto più tardi del previsto - dice Totti -, ma non è mai successo che poi andassimo direttamente a Trigoria. Eravamo single tutti e due, quindi era giusto. Chi non l’ha fatto? Sempre con il rispetto per il lavoro che facevamo".

Un commento poi su Greta Scarano, attrice che nella serie interpreta la moglie Ilary Blais: "Greta è una bella ragazza, ma non c'è gara (ride, ndr). L'ex capitano in chiusura commenta anche le minacce e gli insulti ricevuti sui social da Gianmarco Tognazzi, l’attore che nella serie ha interpretato Luciano Spalletti: "Mi dispiace. Penso che Gianmarco abbia interpretato benissimo Spalletti. Spero che il mister non si sia arrabbiato".