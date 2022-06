ufficiale Ascoli, D'Orazio saluta. Il terzino passa al neo promosso SudTirol

Si chiude l'avventura di Tommaso D'Orazio all'Ascoli: il giocatore passa al SudTirol, fresco di promozione in B.

Ecco il comunicato:

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo definitivo di Tommaso D’Orazio all’FC Südtirol. Il terzino abruzzese saluta l’Ascoli dopo due stagioni, in cui è sceso in campo 43 volte, realizzando un gol in Coppa Italia contro l’Udinese e quattro assist.

Il Club bianconero, nel ringraziare Tommaso per il contributo fornito per il raggiungimento della salvezza nel primo anno e dei playoff nel secondo, gli augura le migliori fortune personali e professionali".