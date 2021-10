ufficiale Ascoli, la North Sixth Group acquisisce ufficialmente il 31% delle quote societarie

Il tanto atteso passaggio di quote è avvenuto a Roma presso lo studio notarile di Roberta Mori, ed è così stato formalizzato il passaggio del 31% delle quote dell'Ascoli alla North Sixth Group.

Di seguito il comunicato del club:

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che in data odierna, presso lo studio del Notaio Roberta Mori a Roma, è stato formalizzato il trasferimento del 31% delle quote azionarie del Club bianconero alla North Sixth Group, rappresentata da Matt Rizzetta. Con questo ulteriore importante ingresso in Società, è stata completata la ripartizione delle quote azionarie dell’Ascoli Calcio: il 39% appartiene alla Ferinvest Italia S.r.l., la holding della Famiglia Pulcinelli, il 31% alla North Sixth Group, rappresentata da Matt Rizzetta, il 20% a Distretti Ecologici della Famiglia Passeri e il 10% a Rabona Mobile della Famiglia D’Alessandro.

Quattro importanti forze economiche ed imprenditoriali che danno ulteriore slancio e vigore ad un Club storico, che fra qualche giorno festeggerà il 123° compleanno".