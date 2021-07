ufficiale Ascoli, tra i pali torna Guarna: contratto fino al 2023 per l'ormai ex Reggina

Rinforzo tra i pali per l'Ascoli, che si è assicurato fino al 2023 Enrico Guarna.

Questa la nota della società bianconera:

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la Reggina per l’acquisizione a titolo definitivo del portiere Enrico Guarna fino al 30 giugno 2023. L’estremo difensore calabrese, ascolano d’adozione, torna dunque a vestire la casacca bianconera a distanza di nove anni dall’ultimo campionato con l’Ascoli. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile bianconero, Guarna ha maturato esperienze in C con Virtus Lanciano e Anconitana prima di tornare fra le cento torri, dove in quattro anni e mezzo di Serie B ha collezionato 160 presenze fra Campionato e Coppa Italia che lo posizionano al secondo posto nella speciale classifica dei numeri uno scesi in campo più volte con la maglia bianconera (il primo posto, occupato da Lanni, è a sei lunghezze). Dopo l’Ascoli ha difeso i pali di Spezia e Bari in Serie B, del Foggia in C con vittoria del campionato e conferma l’anno seguente in cadetteria, del Monza in C e della Reggina nelle ultime due stagioni, la prima culminata con la vittoria del campionato di C e la seconda in B terminata con 8 presenze in campionato e una in Coppa Italia.

Il Club bianconero riabbraccia dopo nove anni Enrico Guarna, calciatore 'bandiera’, e gli augura le migliori fortune in bianconero".