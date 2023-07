ufficiale Cittadella, il giovane De Zen va in Serie D: ha firmato con la Luparense

La Luparense FC continua l’incessante campagna acquisti, aggiungendo alla corte di mister Coletti un altro giovane tassello, si tratta del classe 2005 Riccardo De Zen, che approda a San Martino dopo ottime annate nel settore giovanile del Cittadella. Durante l’ultima stagione si è messo in mostra come terzino destro titolare nel campionato di Primavera 2, totalizzando 35 presenze, una rete ed un assist in maglia granata.