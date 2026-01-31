Ufficiale
Cittadella, per il centrocampo arriva Ghezzi dal Renate. De Zen passa in nerazzurro
Nuovo innesto per il Cittadella. Il club veneto ha ingaggiato il centrocampista Andrea Ghezzi dal Renate in cambio di Riccrardo De Zen che ha compiuto il percorso opposto. Questo il comunicato diramato dalla società veneta: "L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione dal Renate delle prestazioni sportive di Andrea Ghezzi. Centrocampista classe 2001 nato a Treviglio (BG), Ghezzi debutta tra i professionisti nel Brescia, nel 2021/22 in maglia Pro Sesto prima di passare al Renate.
L’A.S. Cittadella comunica la cessione di Riccardo De Zen al Renate. A Riccardo un ringraziamento per quanto fatto con la nostra maglia e un in bocca al lupo per il prosieguo di carriera".
