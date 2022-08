ufficiale Cittadella, Magrassi libera Tavernelli: l'attaccante ceduto al Novara

Con l'arrivo di Andrea Magrassi a Cittadella, il club veneto libera Camillo Tavernelli, che negli scorsi minuti è stato ceduto in prestito al Novara. Ad annunciarlo lo stesso Citta con un comunicato ufficiale, in cui saluta l'attaccante e gli augura il meglio per la nuova avventura in Piemonte.