ufficiale Cosenza, doppio colpo dalla Juventus: arrivano Del Favero e Minelli

Il Cosenza ha annunciato sul proprio sito un doppio colpo in entrata. Dalla Juventus arrivano infatti il portiere Mattia Del Favero, classe ‘98, e il difensore Alessandro Minelli, classe ‘99. Il primo si trasferisce in prestito con diritto di opzione e contropzione, mentre il secondo in prestito secco.