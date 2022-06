ufficiale Cosenza, è addio con il direttore sportivo Goretti. La nota del club

Dopo appena un anno Roberto Goretti e il Cosenza si dicono addio. Il dirigente, arrivato nella passata stagione per ricostruire la squadra dopo il ripescaggio in Serie B, saluta di comune accordo la piazza calabrese dopo aver conquistato una salvezza a tratti insperata non rinnovando il suo contratto. Questa la nota dei Lupi:

"La Società Cosenza Calcio comunica che il rapporto con il Direttore Sportivo Roberto Goretti, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022, di comune accordo non sarà rinnovato. Al Direttore Goretti va il ringraziamento per il lavoro svolto da parte della Società e l’augurio per il prosieguo della sua attività professionale".