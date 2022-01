ufficiale Cosenza, ecco il centrocampista Voca. Contratto fino al 2024 per il kosovaro

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Idriz Naser Voca. Il centrocampista, nato a Stans (Svizzera) il 15 maggio 1997, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2024. Nella scorsa stagione ha indossato la maglia dell’Ankaragücü, con cui ha messo a repertorio 26 presenze nella Süper Lig di Turchia. In precedenza aveva militato nelle fila del Lucerna (Svizzera) giocando 100 partite e realizzando 4 reti e 5 assist. Vanta inoltre 15 gettoni di presenza con la Nazionale del Kosovo. Ora è pronto ad aggregarsi ai Lupi per l’avventura in Serie BKT.