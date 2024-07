Ufficiale Triestina, a centrocampo arriva Voca. Triennale con opzione in caso di Serie B

È con una nota ufficiale, che di seguito riportiamo integralmente, che la Triestina "è lieta di annunciare l’acquisizione del centrocampista Idriz Voca.

Voca, classe ‘97, nato a Stans in Svizzera e naturalizzato kosovaro, ha firmato un contratto triennale con la Triestina con opzione per un’ulteriore stagione in caso di promozione in Serie B.

La sua ultima esperienza a livello di club è stata il Cosenza in Serie B, dove nel triennio 2021/24 ha collezionato 77 presenze, contribuendo con tre gol e quattro assist. In precedenza, Voca ha militato nel MKE Ankaragücü in Süper Lig turca e nel FC Luzern nella Super League svizzera, dove aveva completato la trafila giovanile fino ad esordire in prima squadra, partecipando anche alle qualificazioni della UEFA Europa League.

A livello internazionale ha rappresentato il Kosovo, totalizzando 15 presenze dal suo debutto in nazionale maggiore nel 2018.

Benvenuto a Trieste, Idriz".