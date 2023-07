ufficiale Cremonese, ecco il colpo in avanti. Contratto annuale con opzione per Vazquez

Si rinforza nel pacchetto avanzato la Cremonese, che strappa alla concorrenza Franco Vazquez: l'ex Parma si lega ai grigiorossi con un contratto annuale con diritto di opzione.

Ecco la nota:

"U.S. Cremonese comunica di aver tesserato Franco Damian Vazquez. Il calciatore sarà legato al club grigiorosso sino al 30 giugno 2024 con diritto di opzione.

Vazquez, argentino di Tanti con passaporto italiano, è nato il 22 febbraio 1989 e vanta una lunga esperienza internazionale sia a livello di squadre di club sia di Nazionali. L’attaccante, infatti, ha vestito la maglia azzurra in 2 partite amichevoli e poi l’albiceleste della selezione argentina.

Cresciuto nel Barrio Parque e nel Belgrano, è proprio con i celesti di Cordoba che ha esordito nella massima divisione argentina dopo aver vinto la Primera B Nacional. La sua prima esperienza in Italia risale al 2012, quando si trasferì al Palermo. Poi la Spagna con il Rayo Vallecano, di nuovo il Palermo (anche con mister Davide Ballardini) quindi la lunga parentesi con il Siviglia durata 5 stagioni e il successivo passaggio al Parma. Trascorsi importanti che gli hanno permesso di collezionare 158 presenze nella Liga spagnola dove è andato in gol 21 volte, 87 in Serie A con 18 gol e 88 in Serie B con 29 reti all’attivo.

Ragguardevole il suo ruolino di marcia anche a livello europeo con 16 gettoni di presenza in Champions League, 22 in Europa League, competizione da lui vinta nel 2020 con la maglia del Siviglia giocando 10 partite e segnando 2 reti e infine 2 nella Supercoppa Europea (dove, sempre con il Siviglia, ha sfidato prima il Real Madrid e poi il Bayern Monaco)

Benvenuto in grigiorosso, Franco".