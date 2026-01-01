Franco Vazquez è tornato a casa dopo 15 anni: "Era un desiderio che avevo da tempo"

Franco Vazquez è tornato a casa. Il talentuoso centrocampista argentino ha fatto il suo ritorno a Belgrano, il club dove è cresciuto e con cui ha festeggiato la storica promozione in Primera División nel 2011, prima di intraprendere un lungo e brillante percorso nel calcio europeo che gli ha permesso di giocare sia con la Nazionale Italiana sia con quella Argentina.

"Dopo tanto tempo sono felice di essere qui - ha dichiarato il Mudo con la sua consueta modestia -. Ora devo sistemare alcune cose e poi pensare a quello che verrà. Tornare qui era un desiderio che avevo da tempo, e finalmente si è concretizzato. Sono felice e voglio godermelo". Il legame con il club e con l’allenatore Diego Zielinski, con cui conquistò la promozione condannando il River alla retrocessione, è stato decisivo nella sua scelta. "Con il Ruso ho un ottimo rapporto. Tornare era la mia volontà", ha aggiunto Vázquez, precisando che prima di scendere in campo dovrà completare altri adempimenti burocratici, e poi sarà il momento di parlare con il tecnico riguardo alla sua disponibilità.

A 36 anni, il Mudo torna a Barrio Alberdi dopo aver lasciato il club alla fine del 2011, con alle spalle 15 anni di carriera europea di altissimo livello, soprattutto tra Palermo e Siviglia, dove si è messo in mostra per tecnica e visione di gioco. Grazie a queste prestazioni, ha collezionato otto presenze con l’Argentina e un’esperienza con l’Italia sotto la gestione di Antonio Conte nel 2015.