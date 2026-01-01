Ufficiale Addio alla Cremonese, all'Italia e ritorno al Belgrano dopo 14 anni per il 'Mudo' Vazquez

Adesso è ufficiale, Franco Vazquez (36 anni) lascia la Cremonese a titolo definitivo e saluta anche l'Italia per tornare nella sua Argentina. Il 'Mudo', soprannome con cui il fantasista classe 1989 è conosciuto nel mondo del calcio, torna al Belgrano quasi quindici anni dopo il momento in cui ha lasciato l'unica squadra della quale abbia mai vestito la maglia in Argentina.

A dare la notizia del ritorno in Argentina di Vazquez è stato lo stesso club argentino tramite i propri canali ufficiali di comunicazione, rivelando come il 36enne centrocampista offensivo abbia sottoscritto con il Belgrano un contratto biennale, valido fino al termine dell'anno solare 2027.

La carriera di Vazquez da calciatore professionista è iniziata proprio con il Belgrano, dal quale l'ha acquistato il Palermo di Zamparini nel 2012 per 4,5 milioni di euro, e si è sviluppata poi soprattutto in Italia, con però incursioni anche in Spagna. Dopo una breve esperienza in prestito al Rayo Vallecano, è tornato in pianta stabile con i rosanero per i tre anni successivi. Quindi nel 2016 lo ha acquistato il Siviglia per 16,8 milioni di euro e in Andalusia l'argentino è rimasto per 5 anni. Da lì il ritorno in Italia con il Parma e poi la Cremonese, che oggi lascia per fare il suo rientro a casa, dove tutto sta cominciando.