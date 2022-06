ufficiale Criscito saluta il Genoa. Trovato l'accordo per la risoluzione del contratto

vedi letture

Niente di inaspettato, ma ora arriva l'ufficialità: Domenico Criscito saluta il Genoa. E' stato infatti raggiunto l'accordo tra le parti per la risoluzione consensuale del contratto che le legava.

Questa la nota della società ligure:

"Il Genoa Cfc comunica la risoluzione consensuale del contratto con Mimmo Criscito, a cui vanno i ringraziamenti per il contributo offerto in campo e fuori in tutti questi anni. Le porte del Club per un suo futuro ritorno rimarranno sempre aperte. Buona fortuna Mimmo!".