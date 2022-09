ufficiale Dalle giovanili al contratto pro. Il classe 2006 Rao firma un triennale con la SPAL

Salto tra i pro per il giovane Emanuele Rao, classe 2006 che quest'oggi ha sottoscritto il primo contratto da professionista con la SPAL, già sua formazione di appartenenza per quanto riguarda il settore giovanile.

Ecco la nota:

"S.P.A.L. comunica di aver sottoscritto il primo contratto da sportivo professionista con l’attaccante proveniente dal Settore Giovanile Emanuele Rao.

Il giovane classe 2006 ha firmato un contratto con il Club biancazzurro fino al 30 giugno 2025.

Nato a Rovereto, Rao è approdato alla SPAL nell’estate del 2021 dopo aver svolto tutta la trafila del settore giovanile nel ChievoVerona.

Attaccante esterno abile nell’uno contro uno e dalle grandi qualità balistiche, nella scorsa stagione ha giocato nell’Under 16 biancazzurra venendo in più occasioni aggregato anche tra le fila della selezione Under 17. Complessivamente nei due campionati ha realizzato 20 marcature, tra cui una doppietta decisiva per il successo della SPAL Under 17 nel primo turno playoff contro il Lecce.

Nella stagione attuale Rao è stato inserito nella rosa della Primavera di mister Vito Grieco, con la quale ha già segnato una doppietta nella vittoria ottenuta contro il Pordenone nella prima giornata di campionato".