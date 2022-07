ufficiale Frosinone, Klitten saluta la Ciociaria. Va in prestito al Silkeborg IF

Esperienza in Danimarca per il difensore del Frosinone Lukas Kiltten, che va in prestito al Silkeborg IF, formazione militante nella Superligaen, la massima divisione del campionato danese.

Ecco la nota:

"Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva Silkeborg IF per la cessione a titolo temporaneo con diritto di riscatto del calciatore classe 2000 Lukas Klitten".