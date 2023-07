ufficiale Giugliano, arriva un giovane portiere dal Ghiviborgo: Antonini firma un annuale

"Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Giulio Antonini. Il portiere classe 2004, ha firmato un accordo su base annuale".

Antonini arriva dal Ghiviborgo, dove ha collezionato 30 presenze in Serie D riuscendo a mantenere inviolata la propria porta in sette occasioni. La curiosità è che il classe 2004 è in possesso anche del passaporto messicano e ha avuto un’esperienza nelle fila delle giovanili del Pachuca prima di far ritorno in Italia e giocare con l’Atletico Lucca e le giovanili dell’Empoli.