ufficiale La Lega B rinvia Lecce-Vicenza per l'alto numero di contagi Covid-19 fra i veneti

vedi letture

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

- vista l’istanza presentata in data odierna dalla società L.R. Vicenza;

- preso atto dell’allegata comunicazione emessa dall’Azienda ULSS n. 8 Berica;

- d’intesa con i Consiglieri ex art. 7.1.c) dello Statuto LNPB, in ottemperanza alla deliberazione unanimente assunta nella seduta consiliare del 20 dicembre 2021 e assembleare del 23 dicembre 2021;

- a parziale modifica del C.U. LNPB n. 99 del 28 dicembre 2021;  tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto della LNPB;

Dispone

il rinvio della gara LECCE – L.R. VICENZA, valida per la 18a giornata di andata del Campionato Serie BKT 2021/2022, programmata per giovedì 13 gennaio p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B