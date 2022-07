ufficiale Palermo, Gardini è il nuovo direttore genare del club. La nota dei rosanero

Giovanni Gardini è il nuovo direttore generale del Palermo. Lo comunica in una nota il club siciliano. Gardini sarà dunque l'uomo di fiducia del City Football Group che ha acquistato l'80% del pacchetto azionario rosanero.

"Nato a Londra il 4 settembre 1964, si è laureato in giurisprudenza a Bologna e dal 1985 al 1989 è stato corrispondente padovano de “La Gazzetta dello Sport”. Sempre a Padova ha iniziato la carriera da dirigente sportivo nel 1989, ricoprendo il ruolo di segretario generale e poi quello di direttore generale. Tra il 1999 ed il 2008 è stato Direttore Generale del Treviso e Direttore Organizzativo della Lazio. Tra il 2010 ed il 2016 è stato direttore generale del Livorno e dell’Hellas Verona, prima di ricoprire all’Inter per quattro stagioni il ruolo di Chief Football Operations Officer. Dal 2019 è stato Football Advisory per aziende del mondo dello sport".