ufficiale Palermo nel caos, il tecnico Baldini e il ds Castagnini si sono dimessi

Tutto confermato in casa Palermo. A poche settimane dall'avvio del campionato la società rosanero deve far fronte a un qualcosa di davvero inaspettato come le dimissioni del tecnico Baldini e del direttore sportivo Castagnini. Quest'ultimo aveva provato una mediazione che però non ha dato i frutti sperati e di conseguenza ha deciso di seguire l'allenatore a cui è legato a doppio filo. Questa la nota del club siciliano:

"Il Palermo F.C. comunica di aver accettato questa sera, a malincuore, le inaspettate dimissioni del Direttore Sportivo Renzo Castagnini e dell'Allenatore Silvio Baldini.

Il Club desidera ringraziare Castagnini e Baldini per il lavoro svolto e augurare loro ogni bene per il futuro.

Il Club è già al lavoro per implementare una nuova struttura tecnica che possa prepararsi all'inizio del campionato di Serie B. Un ulteriore annuncio arriverà nei prossimi giorni".