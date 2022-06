Il presidente del Parma Kyle Krause ha annunciato sul proprio profilo social l'arrivo di Fabio Pecchia sulla panchina della società ducale: "Benvenuto Fabio Pecchia, sono entusiasta di annunciarti come nostro nuovo allenatore". Ora si attende la nota ufficiale del club con i dettagli del contratto sottoscritto dall'ex Cremonese.

Benvenuto Fabio Pecchia. I am excited to announce you as our @1913parmacalcio new coach.

Forza Parma

💛💙 pic.twitter.com/eWNVOa3YIT

