ufficiale Pordenone, torna il centrocampista Lovisa. Arriva in prestito dalla Fiorentina

Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista Alessandro Lovisa. Il calciatore pordenonese, classe 2001, arriva dalla Fiorentina in prestito fino a giugno 2022.

Lovisa è cresciuto nel Settore giovanile neroverde, con cui ha vinto il titolo italiano Under 17, esordendo in C nella stagione 2017/18 e collezionando due presenze nella Coppa Italia 2018/19. Successivamente si è messo in evidenza con le formazioni Primavera di Napoli e Fiorentina, prima delle esperienze in C con Gubbio, Legnago e Lucchese.