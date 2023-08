ufficiale Sampdoria, ecco il terzino Georgiadis. La nota dei greci del PAOK

vedi letture

Charalambos Georgiadis, terzino classe 2005, è un nuovo giocatore della Sampdoria. Ad annunciarlo sui propri canali sociali è il PAOK Salonicco, proprietario del cartellino, che saluta così uno dei migliori prodotti del suo settore giovanile.

“Il PAOK ha annunciato il prestito di Charalambos Georgiadis alla Sampdoria per la stagione. Georgiadis è entrato a far parte dell'Accademia PAOK nel 2010, all'età di cinque anni. Ha attraversato tutte le fasi del percorso formativo, è diventato campione con l'U17, è diventato nazionale e capitano delle piccole nazionali e ora si prepara a mettere alla prova le sue forze in Italia”.