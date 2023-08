ufficiale Spezia, Strelec torna a casa: l'attaccante va in prestito allo Slovan

"Lo Spezia Calcio rende noto di aver ceduto allo Slovan Bratislava, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni sportive dell'attaccante classe 2001, David Strelec". Con questa nota stringata il club ligure ha annunciato l'addio del calciatore che nella seconda parte della stagione ha vestito la maglia della Reggina in Serie B collezionando tre gol in 15 presenze.

Per Strelec si tratta di un ritorno a casa visto che è cresciuto nelle giovanili dello Slovan Bratislava fino a esordire in massima serie contribuendo alla vittoria di tre titoli e collezionando 60 presenze con 18 reti prima di volare in Italia per vestire appunto la maglia dei liguri. Per Strelec inoltre sono 16 le presenze, con due gol, con la maglia della Slovacchia.

"È molto piacevole tornare a casa, sono pronto e determinato ad aiutare la squadra. - ha spiegato Stelec al sito ufficiale dello Slovan - I due anni in Italia mi hanno fatto crescere come giocatore e persona, mi sento più saggio e ho imparato qualcosa lì. Credo che lo dimostrerò sul campo. Voglio aiutare lo Slovan, segnare tanti gol, avere buoni numeri e vincere qualcosa. Non vedo l'ora di sentire l'abbraccio dei nostri tifosi".