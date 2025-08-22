Fabregas: "Morata può giocare dal 1'. Sfogo post Sudtirol? Qui nessuno è Messi o Ancelotti"

Mister Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto in conferenza stampa in vista dell'esordio in campionato contro la Lazio. Queste le sue principali dichiarazioni riportate da CalcioComo.it: "Sono contento, siamo molto più avanti rispetto all’anno scorso quando molti arrivarono a fine mercato. Il nostro progetto continua e sono contento di farne parte".

Sul suo sfogo dopo l'amichevole col Sudtirol: "Non era una questione di voglia, erano cose di campo, distanze, movimenti che non abbiamo messo in pratica, Già al cooling break abbiamo sistemato un po’ le cose e infatti abbiamo segnato tre gol in tre minuti. Normalmente chi è in panchina rimane in campo a scaldarsi all’intervallo, invece ho detto a Gabrielloni di rientrare tutti. E nel secondo tempo è andata molto meglio. Non dobbiamo sbagliare a inizio partita. Se chi entra è incazzato, deve incazzarsi con me ma deve entrare con fame e voglia. Qui nessuno è Messi e nessuno è Ancelotti. L’atteggiamento sbagliato mi fa incazzare, sì".

Su Morata: "Può giocare dall’inizio, si sente bene. Vediamo. Tasos sta spingendo. Anche Patrick, Gabrielloni e Azon si stanno allenando bene, però al momento il principale concorrente è Douvikas".

Sul centrocampo girevole: "In allenamento si varia tanto, tutti giocano con tutti. Da Cunha per esempio può stare in ogni posizione. La miglior partita l’abbiamo fatta con Paz e Baturina insieme, con l’Ajax".