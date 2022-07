ufficiale Ternana, rinnovo per il portiere Iannarilli. Ha firmato fino al 2025

L'avventura di Iannarilli alla Ternana continuerà per altre tre stagioni. Il portiere, arrivato nel 2018 in Umbria, ha infatti prolungato per altre due stagioni con le Fere come comunica il club sui propri canali ufficiali:

"La Ternana Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale del calciatore Antony Iannarilli. Il portiere, classe ’90, si è legato alla società rossoverde fino al 30 giugno 2025".