Un colpo di Coda, davvero troppo Forte. Bomber a confronto in Venezia-Lecce

Tocca a Venezia-Lecce la copertina del 29° turno di Serie B in programma nella giornata di oggi. Una sfida, quella del 'Penzo' che metterà di fronte non solo due tecnici di alto livello come Paolo Zanetti ed Eugenio Corini o due squadre in lotta per il medesimo sogno Serie A, ma anche due dei migliori attaccanti del campionato cadetto: Francesco Forte e Massimo Coda. Il primo attualmente al terzo posto della classifica marcatori con 12 centri, mentre il secondo domina la medesima graduatoria con quattro reti in più rispetto all'avversario.

Forte percentualmente più "forte" - Rendimenti questi che assumono ancor più valore se legati al potenziale offensivo dei due club. Forte ha, infatti, messo a segno da solo il 33% dei gol del Venezia, mentre il collega salentino poco meno del 31%.

Decisivi? No, di più - Due giocatori, dunque, con un peso specifico tale da superare anche il concetto stesso di "decisivo". Tanto che quando il 9 arancioneroverde è andato in gol la sua squadra in stagione ha perso in una sola occasione (2-1 in casa della Reggiana l'8 novembre scorso) a fronte sette vittorie e tre pareggi; discorso simile per Coda che ha messo in archivio 5 vittorie e altrettanti pareggi senza alcuna sconfitta.

Coda re delle multiple - Nel confronto, poi, spicca a favore dell'attaccante del Lecce la propensione alle marcature multiple con una tripletta e tre doppiette a fronte di due doppiette per il collega del Veneto.