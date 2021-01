Venezia-Cittadella 1-0, le pagelle: decide Forte, Črnigoj onnipresente. Vita l'unico a provarci

vedi letture

VENEZIA-CITTADELLA 1-0

Marcatori: 3' Forte

VENEZIA

Lezzerini 6 - Riscatta la prova titubante di Pordenone mostrandosi reattivo e leggendo alla perfezione ogni situazione in area di rigore. Non viene mai realmente sollecitato da conclusioni pericolose degli avversari.

Mazzocchi 5,5 - Donnarumma gli crea non pochi problemi, sia in fase di spinta che in quella di copertura. Troppo timido in avanti e poco attento a coprire lo spazio alle sue spalle.

Modolo 6,5 - Catalizza la maggior parte dei palloni che arrivano in area di rigore. Marcatura attenta e autoritaria, impreziosita da un'impostazione dal basso di livello.

Ceccaroni 6,5 - Ormai la coppia con Modolo è più che consolidata, insieme formano una cerniera difficilmente perforabile.

Molinaro 6 - Arriva poche volte sul fondo, in compenso offre una copertura adeguata sulla fascia limitando significativamente le discese di Cassandro.

Črnigoj 6,5 - Uomo ovunque nel centrocampo in emergenza dei lagunari. Scherma la timida offensiva degli avversari con efficacia ed accompagna costantemente la manovra offensiva con ottimi inserimenti. (Dall' 89' Svoboda s.v.).

Taugourdeau 6,5 - Regia pulita ed ordinata, non brilla con giocate degne di nota ma fluidifica la manovra a dovere portando un discreto ritmo di gioco. Abilissimo in fase di copertura, supporto determinante al reparto arretrato.

Maleh 6 - Concentrato e deciso, dimostra di aver messo totalemente alle spalle i rumors di mercato. Rientro importantissimo per il centrocampo lagunare, visto anche il lungo stop a cui sarà costretto Vacca.

Aramu 6 - Doti tecniche di altra categoria ma oggi si intestardisce a provare la giocata di fino invece di badare alla sostanza. Resta comunque il faro della manovra offensiva dei lagunari, dai suoi piedi nascono sempre situazioni interessanti. (Dall' 89' St.Clair s.v.).

Esposito 6 - Svaria tantissimo sulla trequarti per trovare palloni giocabili ed aprire spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. Si dimostra già a suo agio nei meccanismi di gioco di Zanetti, prova più volte la conclusione verso la porta. (Dal 61' Johnsen 6 - Più che in fase offensiva, il norvegese si fa apprezzare per l'ottima difesa del pallone che permette alla squadra di respirare nel momento di maggiore pressione degli avversari).

Forte 7 - Segna facilemente il decimo gol del suo campionato indirizzando pesantemente la partita dopo soli 3', il palo gli nega la doppietta nella ripresa. Solita partita da pivot offensivo, sempre abile a trovare i compagni giocando di sponda. (Dal 76' Bocalon s.v.).

CITTADELLA

Maniero 5,5 - Respinge centralmente il tiro di Črnigoj spianando di fatto la strada al tap-in di Forte, ma l'errore è dei suoi difensori che lasciano troppo spazio al bomber dei lagunari. Il palo lo salva nella ripresa su colpo di testa dell'ex-Juve Stabia.

Cassandro 6 - Si sgancia spesso e volentieri in avanti, specie nel primo tempo, cosegnando un paio di palloni interessanti in area di rigore.

Adorni 5,5 - Si perde completamente Forte in occasione del gol dei lagunari. Si riscatta parzialmente con una prestazione attenta, quasi sempre in anticipo sugli avversari. Costretto ad alzare bandiera bianca per ub problema fisico. (Dal 66' Camigliano 6 - Entra quando gli avversari sono sicuramente più gestibili. Si disimpegna bene in area di rigore).

Perticone 6 - Bene in copertura e nell'uscita alta in pressing sugli avversari ma a volte è troppo precipitoso. Già diffidato, rimedia un giallo che gli impedirà di scendere in campo al "Tombolato" contro la Cremonese.

Donnarumma 5,5 - Sicuramente uno dei più attivi dei suoi ma non si contano i palloni recapitati tra le braccia di Lezzerini dalla sua fascia di competenza. Con più precisione avrebbe potuto incidere e non poco su questa partita.

Proia 5 - Ammonito dopo 3' di gioco, dalla punizione scaturisce il gol del vantaggio del Venezia e questo peso lo accompagna per tutta la partita. Pochi guizzi in avanti e troppo leggero in fase di contenimento, spaventato dalla possibilità di terminare anzitempo la sua partita.

Pavan 5 - Viene travolto dal dinamismo del centrocampo avversario, non riesce mai a dare ritmo alla manovra e finisce con l'eclissarsi sulla mediana. (Dal 46' Iori 5 - Entrato per velocizzare la manovra, si rende protagonista in negativo con una regia molto imprecisa.).

Gargiulo 5 - Mai nel vivo del gioco, i rifornimenti scarseggiano ma lui non fa nulla per cambiare le cose. Non riesce a cambiare l'inerzia della gara con le sue giocate. (Dal 46' Branca 5,5 - Qualche timida discesa nella metà campo avversaria e poco altro. Non riesce a dare peso al reparto).

Vita 6 - Tarantolato sulla trequarti, come una pallina da flipper va da una parte all'altra del campo ma i compagni lo seguono poco e male. Tiene in qualche modo in apprensione la retroguardia avveraria, senza mai trovare però il guizzo giusto. (Dal 79' Rosafio s.v.).

Tsadjout 5 - Spesso servito spalle alla porta, non riesce a trovare spazi per incidere come vorrebbe. Il primo e unico tentativo verso lo specchio della porta avviene a partita quasi finita.

Ogunseye 5,5 - Scende spesso a centrocampo per aiutare un reparto tremendamente in difficoltà. Smista bene i palloni verso i compagni, ma quando è chiamato a pungere in area cestina di testa da buona posizione. (Dal 46' Tavernelli 5,5 - Anche lui prova ad uscire dal traffico dell'area di rigore avversaria per avere maggior peso sull'azione offensiva ma i risultati non sono quelli sperati).