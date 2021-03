Venezia, Esposito: "Sto cercando di uscire da un momento difficile, capita a tutti"

Archiviata la vittoria contro il Monza, ai microfoni in conferenza stampa ha parlato Sebastiano Esposito. Queste le parole del giovanissimo attaccante del Venezia che contro i brianzoli ha trovato il suo primo gol con la maglia dei lagunari: "Vittoria fondamentale? Una vittoria su un campo difficile, che ci mette in carreggiata per il nostro obiettivo che è quello di restare più in alto possibile. Il gol? Sto cercando di uscire da un momento un po’ difficile, un percorso che tutti i giocatori devono fare. Magari io ce l’ho in un’età un po’ precoce ma sono abituato a fare tutto in età più giovane. Bisogna stare con i piedi per terra, quando il mister mi da fiducia e spazio devo dimostrarlo sul campo. Zanetti? Mi trovo bene, abbiamo un bel parco d’attaccanti e ci considera tutti. Adesso abbiamo qualche problema, ma oggi Mattia ha fatto una grandissima prestazione. Bomber Forte è infortunato e lo aspettiamo con ansia. Ho un bel rapporto con il mister, mi ha voluto qui e io cerco di ripagare la fiducia che mi ha dato. Come dico sempre, il merito va dato a tutti. Certo, l’attaccante ha i suoi meriti e i suoi demeriti. Anche in contropiede abbiamo giocato benissimo dopo aver preparato bene la gara", ha concluso l'ex Inter.