Venezia, la carica di Zanetti: "Tutti uniti fino in fondo, dovremo gestire le energie"

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha presentato così in conferenza stampa la finale playoff di domani contro il Cittadella: "Non so ancora cosa dirò domani alla squadra prima di entrare in campo. Non mi preparo mai i discorsi, preferisco andare a ruota libera e dire quello che mi viene dal cuore. in questo mini torneo super compresso, nel quale abbiamo disputato 8 partite giocando ogni 3 giorni, la maggior difficoltà risiede nel recupero delle energie fisiche. E’ normale vedere un pò di stanchezza nelle gambe dei ragazzi ma penso che lo stesso problema l’avranno anche i nostri avversari. In una situazione di questo tipo ci dovrà essere una gestione delle energie da parte di tanti ragazzi che hanno speso tantissimo, dobbiamo anche pensare che col Chievo abbiamo giocato i supplementari e contro il Lecce abbiamo disputato delle partite dispendiose, perchè superare una squadra di quella portata era difficilissimo. Dobbiamo trovare delle risorse dentro di noi, abbiamo lottato tanto per arrivare fino a questo punto e vogliamo a tutti i costi ottenere il nostro obiettivo, finendo il campionato senza rimpianti.”

“Ci sono alcune situazioni che devo ancora valutare ma siamo ancora troppo vicini alla partita di Lecce, le 48 ore servono sempre per recuperare; non ci sono problemi fisici particolari però da un punto di vista fisico la squadra è ancora stanca. Abbiamo fatto lo stesso tipo di allenamento eseguito prima della partita di andata contro il Lecce, e domani farò le mie valutazioni. Domani sarà una partita diversa rispetto a quella disputata nell’ultima giornata di campionato, però sono convinto che sarà una partita equilibrata tra due squadre che si assomigliano per caratteristiche; loro sono più abituati di noi a giocare questo tipo di partite, però sarà una gara aperta che si giocherà in 180 minuti. Il Cittadella è una squadra fisica ed aggressiva che gioca in velocità e che ha sopreso il Monza sul ritmo.”

“E’ vero che abbiamo tanti diffidati e che magari non arriveremo alla gara di ritorno in formazione tipo, ma nel corso del campionato abbiamo dimostrato il valore di questo gruppo e sappiamo che possiamo contare su tutti. Ad inizio anno alcuni ci inserivano negli ultimi posti delle griglie di campionato e dopo 9 mesi siamo in finale playoff; credo che già questo sia sufficente per dimostrare che il calcio sulla carta non conta, quello che conta è altro. I nostri tifosi sono entusiasti e vorrei che ci spingessero verso questo obiettivo, vogliamo sentire il calore della nostra gente per arrivare tutti uniti in fondo a questa bellissima storia.”