Venezia, la gioia di Zanetti: "Non ho più parole per questi ragazzi, ora possiamo sognare"

Intervenuto nel post-partita di Venezia-Virtus Entella, il tecnico dei padroni di casa Paolo Zanetti ha così commentato il successo in rimonta dei suoi.



Sulla gara:

"Credo che l'Entella abbia dei meriti nella gara di oggi, si sono presentati in campo con un atteggiamento tattico diverso e abbiamo subito tre contropiedi e due gol. Siamo stati bravi nelle preventive e non abbiamo mai mollato, tornando ciò che siamo in corso d'opera creando tante situazioni da gol e centrando una rimonta che certifica grande unità e grande spirito".



Sulla squadra:



"Non ho più parole per descrivere la grandezza psicologica dei ragazzi - sottolinea l'ex Ascoli, come riportato da Trivenetogoal -, hanno resistito a livello mentale centrando una grande vittoria. Le parole dell'intervallo? Preferisco non riportarle, sono irripetibili. Segnare prima dell'intervallo ci ha dato una grande spinta".



Sulle ambizioni di questo Venezia:

Siamo salvi a febbraio, non dimentico dove era stata collocata questa squadra dalla critica. Dopo oggi credo si possa parlare di play-off. Giusto render merito quando si fa un qualcosa di straordinario, adesso possiamo sognare e puntare al bersaglio grosso".