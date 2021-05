Venezia-Lecce, lo storico dice lagunari. Ma gli ultimi precedenti sono pro giallorossi

Lo storico dei precedenti al Penzo fra Venezia e Lecce pende a favore dei padroni di casa. In 16 gare giocare nell’impianto lagunare infatti sono sei le vittorie degli arancioneroverdi (l’ultmo per 2-1 nel 1994/95 in Serie B), otto i pareggi (l’ultimo per 1-1 nel 2018/19) e appena due i successi giallorossi (l’ultimo lo scorso marzo per 3-2). Ma nelle ultime sei sfide le statistiche si ribaltano con due vittorie e quattro pareggi a favore dei salentini.

Il Venezia arriva meglio a questa sfida visto che non perde da un mese (17 aprile a Salerno per 2-1) avendo vinto tre volte e pareggiato quattro nelle ultime otto gare. Il Lecce invece nelle ultime quattro giornate non ha mi vinto (un pareggio e tre sconfitte), ma prima degli ultimi stop esterni era reduce da 10 trasferte utili (sette vittorie e tre pari).