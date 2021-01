Venezia, Mazzocchi: "Gara dominata per larghi tratti, testa al Cittadella"

Le dichiarazioni di Mazzocchi dopo Pordenone-Venezia 2-0.

Il difensore del Venezia Pasquale Mazzocchi ha parlato dopo il match contro il Pordenone, perso dai suoi per 2-0.

Difficile commentare una partita come questa, dove il Venezia ha dominato ed è stato punito alle prime occasioni create dagli avversari.

"È un periodo in cui ci gira un po' male, sono partite che capitano in campionato: speriamo non ne capitino più. Abbiamo dominato per larghi tratti del match, però poi davanti c'è anche l'avversario: in questo caso mi sento di dire che sono stati anche un po' fortunati. Dobbiamo prendere insegnamento da questo match per affrontare il match con il Cittadella, che è forse più importante di questa".

Anche oggi prestazione di grandissima intensità da parte tua.

"Cerco di essere un punto di riferimento per il mister, mi sta dando fiducia e cerco di ricambiarla. Quando sono arrivato ho detto che avrei dato l'anima per la maglia e sto dando sempre il massimo in allenamento. Il mister può anche mettermi centravanti, io darò tutto"

Può avere ripercussioni psicologiche una sconfitta così?

"Alla fine di questa partita ne usciamo anche contenti: cerchiamo di giocare il nostro calcio, non ci resta altro che continuare così"

Ora vi aspetta la sfida casalinga contro il Cittadella.

"Si torna a casa, dobbiamo cercare in tutti i modi di fare una grande prestazione per arrivare alla vittoria. Dobbiamo lavorare di più su alcuni punti dell'attacco dove stiamo un po' mancando, ma continuando a lavorare così ne usciremo sicuramente".