Venezia-Pisa, le formazioni ufficiali: Zanetti cambia, si va con Forte unica punta

Si alza il sipario sul "Penzo", dove, alle 15:00, si affronteranno Venezia e Pisa, in occasione della 17^ giornata del campionato di Serie B.

Mister Zanetti opta piccole variazioni al modulo, optando per due centrocampisti e tre uomini sulla trequarti a sostegno dell'unica punta Forte: in difesa, Felicioli che in difesa vince il ballottaggio con Molinaro,. A proposito di difesa, sul fronte Pisa Benedetti che torna al centro della retroguardia, intanto che Soddimo parte dal 1' sulla trequarti a supporto del duo Marconi-Vido.

Le formazioni ufficiali:

VENEZIA (4-2-3-1): Lezzerini; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Felicioli; Fiordinlino, Vacca; Johnsen, Aramu, Di Mariano; Forte

PISA (4-3-1-2): Perilli; Belli, Benedetti, Caracciolo, Lisi; Marin, Gucher, Mazzitelli; Soddimo; Marconi, Vido.