Venezia, Stroppa: "Non finire primi mi darebbe fastidio. Palermo? Squadra da temere"

"Questi giorni post promozione li ho vissuti molto bene, c’è grande soddisfazione perché finalmente abbiamo toccato con mano l’obiettivo del nostro lungo percorso. Ma aver fatto tutto questo per poi non finire primi mi darebbe fastidio e quindi domani ci sarà da confermare l’ottima strada fatta concludendo con il primo posto in classifica". Il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa parla così in conferenza stampa della settimana appena vissuta dopo aver messo al sicuro il salto di categoria.

"Il Palermo è una squadra da temere, come noi ha fatto un campionato importante. Preparare questa partita in questa settimana di meritate celebrazioni non è semplice, ma sono sicuro che l'ambiente, lo stadio e il livello della partita che ci sarà ci darà la motivazione per giocare al massimo. Sarà anche una questione di orgoglio e di voler dimostrare quanto vale questa squadra davanti a un grande avversario. - prosegue il tecnico lagunare come si legge sul sito del club parlando del prossimo avversario - Vedere il Venezia che ha questa capacità di esprimere questo tipo di calcio è una grande soddisfazione per me; il risultato poi è una conseguenza delle prestazioni messe sul campo. Parlo per me e per lo staff, allenare una squadra del genere e festeggiare questa promozione con i ragazzi e i tifosi è una soddisfazione che non ha paragoni".

Spazio poi al cambio di società: "In questo momento penso solo al Palermo, su quello che è il futuro della società mi sembra che per i tifosi del Venezia ci debba essere solo soddisfazione perché credo che i soci della proprietà siano uniti e motivati ad avere un futuro roseo. Tra i vari complimenti che ho ricevuto in questa settimana ce ne sono alcuni speciali che mi hanno fatto enormemente piacere e che mi tengo stretto”.