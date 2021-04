Venezia, Zanetti: "Chievo fra le squadre che giocano il miglior calcio. Siamo carichi"

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia: ha parlato oggi in vista del derby di domani contro il Chievo: “Avremmo voluto poter giocare subito dopo la sconfitta contro la Salernitana, ma anche se sono passati 10 giorni sono convinto che i ragazzi sapranno mettere in campo la grande voglia di rivalsa che hanno in corpo. In questo periodo abbiamo potuto lavorare principalmente sotto il profilo atletico, perché ci troveremo ad affrontare una situazione anomala, giocando tante partite in pochissimi giorni. Abbiamo calibrato bene i carichi per portare tutti i giocatori allo stesso livello e ci siamo riusciti, non abbiamo infortunati ed i giocatori stanno bene; arriviamo a questa partita carichi, convinti che si possa fare una grande partita. Il Chievo? Credo che il Chievo sia una delle squadre che giochi meglio, esprime una grande qualità nelle giocate ed ha interpreti importanti, veloci e che sanno far male sia negli spazi che tra le linee. Giocano un calcio proposito e sarà senza dubbio una partita bella tra due squadre che fanno della ricerca del dominio del campo la loro filosofia principale. Sarà una gara aperta con una posta in palio molto alta, quindi dovremo essere bravi ad entrare e restare nella partita nel modo giusto. Siamo vicini a fare qualcosa di importante e metteremo in campo tutto quello che abbiamo. Credo che il Chievo sia una delle squadre che giochi meglio, esprime una grande qualità nelle giocate ed ha interpreti importanti, veloci e che sanno far male sia negli spazi che tra le linee. Giocano un calcio proposito e sarà senza dubbio una partita bella tra due squadre che fanno della ricerca del dominio del campo la loro filosofia principale. Sarà una gara aperta con una posta in palio molto alta, quindi dovremo essere bravi ad entrare e restare nella partita nel modo giusto. Siamo vicini a fare qualcosa di importante e metteremo in campo tutto quello che abbiamo”.