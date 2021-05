Venezia, Zanetti: "Rimontare due gol al Pisa non è facile, proveremo a prenderci la Serie A"

Sotto di due gol fino a tredici minuti dalla fine il Venezia riesce a riacciuffare il pareggio nel finale grazie alle reti di Maleh e Forte, su calcio di rigore. Il tecnico Paolo Zanetti commenta in sala stampa il 2-2 col Pisa: “C’è tanta soddisfazione - riporta trivenetogoal.it - oggi è un bellissimo giorno. Vedere i miei ragazzi gioire è la cosa più importante. I tifosi devono essere orgogliosi di noi. Ora ci tuffiamo lì con la testa per provare a prenderci la Serie A. In questo traguardo c’è il lavoro di tutti, squadra, società e giocatori. C’è uno staff che lavora dietro le quinte ed è straordinario, se si ottiene un risultato importante il merito va condiviso. Dispiace non poterlo festeggiare con i tifosi”.

Soddisfatto della reazione della squadra?

“Non è facile rimontare due gol a Pisa. Nel primo tempo siamo partiti bene, gli episodi sono girati e non siamo stati bravi a reagire subito. A fine primo tempo mi sono arrabbiato, nel secondo tempo siamo tornati in campo con il piglio giusto e si è visto. La predisposizione dei ragazzi è ammirevole, anche chi non gioca è importantissimo. Tutti sono sul pezzo, tutti sono importanti, sono ragazzi davvero straordinari".

Nelle ultime due giornate verrà risparmiato qualche diffidato?

"E’ giusto che ci godiamo questa serata, faremo ragionamenti anche sui diffidati, ma a livello generale non cambia nulla sulla nostra mentalità".

Il rigore del pareggio è stato molto contestato...

“Anche gli episodi che possono essere dubbi in un campionato si pareggiano, credo che il pareggio però per quello che si è visto e per come la squadra è andata in campo sia un premio a quello che abbiamo fatto”.

Cosa è successo con Gucher?

“Tutte cose che fanno parte del gioco e che finiscono sul campo. Adesso prendiamo fiato, ci godiamo questa vittoria e ripartiamo subito in vista del Pordenone”.